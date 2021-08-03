Muğla, alevlerle savaşmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla, alevlerle savaşmaya devam ediyor

Muğla, alevlerle savaşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın beş bölgesinde devam eden orman yangınları ile ekiplerin altıncı günde de savaşı devam ediyor.

Muğla'nın beş bölgesinde devam eden orman yangınları ile ekiplerin altıncı günde de savaşı devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor. Gündüz karadan ve havadan, gece ise sadece kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerle savaş devam ederken, ekipler yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor. Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.

(Bekir Tosun - Murat Uçkaç/İHA)

Muğla, alevlerle savaşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Bodrum'da yangın Çökertme Koyu'na da sıçradı! Alevler her yeri esir aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Yıldız Tilbe Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla, alevlerle savaşmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:47:43. #1.16#

title