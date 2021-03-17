Son dakika 3. sayfa: MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hale...
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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hale...

17.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
Son dakika 3. sayfa: MSB:

Son dakika haberleri... MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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