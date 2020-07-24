Son dakika 3. sayfa: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade...

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Son dakika haberi: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz.
24.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:19
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." - ANKARA
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Kaynak: İHA