Son dakika 3. sayfa: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız...
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Son dakika 3. sayfa: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız...

Son dakika 3. sayfa: MSB: 'PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı.

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin 5 Ağustos'ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız... - Haberler
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