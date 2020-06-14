Son dakika 3. sayfa: Minibüs şoför kapıyı açık bıraktı, yolcu araçtan düştü
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Son dakika 3. sayfa: Minibüs şoför kapıyı açık bıraktı, yolcu araçtan düştü

Son dakika 3. sayfa haberi: Minibüs şoför kapıyı açık bıraktı, yolcu araçtan düştü Diyarbakır'da şehir içi minibüs sürücüsü, seyir halindeyken kapıyı açık bırakıp ilerlemeye devam etti.

14.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:00

Minibüs şoför kapıyı açık bıraktı, yolcu araçtan düştü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da şehir içi minibüs sürücüsü, seyir halindeyken kapıyı açık bırakıp ilerlemeye devam etti. Bu sırada yolculardan biri dengesini kaybederek seyir halindeki araçtan düşüp yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Kantar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre minibüs sürücüsü, yolcu aldıktan sonra kapıyı açık bırakıp ilerlemeye devam etti. Bu sırada yolculardan biri kavşaktan dönen araçta dengesini kaybederek dışarı savruldu. Defalarca takla atıp sürüklenen genç, kafasını kaldırıma çarptı.

Kanlar içinde yere yığılan genci gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Minibüs şoför kapıyı açık bıraktı, yolcu araçtan düştü

Kaynak: İHA

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