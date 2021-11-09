Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Metina bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

ANKARA - MSB: " Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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