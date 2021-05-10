Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika 3. sayfa: Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Metina'da Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında; tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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