Mersin'de 50 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde, bir evde 50 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, bir evde 50 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Atakent Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, evde 50 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal