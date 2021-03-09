Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te ruhsatsız silah ve mermiler yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te ruhsatsız silah ve mermiler yakalandı

09.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:13
Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te ruhsatsız silah ve mermiler yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğinin teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğinin teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliğinin ateşli silahlara muhalefet kapsamında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası N.G. isimli şahsın ikametinden 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, Baretta 7,65 tabanca, 16 adet 7.65 fişek,29 adet 9.19 fişek ele geçirildi.

N.G nin daha önceden bir çok suça karıştığı ve ruhsatsız silah suçundan önceden kaydı olduğu öğrenildi.

Bulunan silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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