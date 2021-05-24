Son dakika 3. sayfa: Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, akrabaları tarafından 90 yaşındaki Fehime Erdem'in kapısı çalındı. Bir süre cevap alamayan kapının önündeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri Fehime Erdem'i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede Fehime Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fehime Erdem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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