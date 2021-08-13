Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
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Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor

Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından hızla bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından hızla bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Felaketin yaşandığı bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 3 ekip olarak yürütülen çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

11 Ağustos tarihinde 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonrasında Kastamonu'da sel ve su baskınları meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. 3 ekip ile bölgede bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "İki ekibimiz su tahliyesi yapmakta, bir ekibimiz ise arama kurtarma çalışmalarına destek vermekte. Zor günler geçirdiğimiz bu süreci, tüm kurumlarımızın desteğiyle atlatacağız. Sel felaketini nedeniyle yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - MANİSA

Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor
Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesi Kastamonu'da arama çalışmalarına destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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