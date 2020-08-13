Son dakika 3. sayfa: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcıları olarak tabir edilen şahıslara yönelik planlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 3 ayrı şahıstan 38 gram esrar maddesi, 6 gram metamfetamin, 1 gram tütünle karışık bonzai, 4 kök kenevir, 7 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet elektronik hassas terazi ile 35 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen küçük kilitli poşet ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan R.E ve Y.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA