Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi park, bahçe, metruk bina gibi risk oranının yüksek olduğu bölgelerde arama ve uygulama gerçekleştirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi park, bahçe, metruk bina gibi risk oranının yüksek olduğu bölgelerde arama ve uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirilen 2 şahsa adli işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personeli ve Narkotik K-9 Köpeği Pars'ın da katılımıyla, Manavgat'ta bulunan park, bahçe, metruk bina, risk oranının yüksek olduğu cadde ve sokaklarda yapılan uygulamalarda; 1 şahıs üzerinden 45 gram Metamfetamin maddesi ve 3,25 gram esrar maddesi ile başka bir şahsın üzerinden 17 gram esrar maddesi elde geçirildi. 2 şahsa, 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

Son dakika 3. sayfa: Manavgat'ta yılbaşı öncesi riskli bölgelerde polis denetimi

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