Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada

Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Maltepe'de bir kişi, 150 doların sahte çıkması üzerine çıkan tartışma arkadaşına kurşun yağdırdı.

Maltepe'de bir kişi, 150 doların sahte çıkması üzerine çıkan tartışma arkadaşına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaydederken, yanındaki kız arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay Maltepe, Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Savaş, borç verdiği kişiden aldığı 150 doların sahte olduğunu fark edince, parayı aldığı arkadaşı Buğra B.'yi (21) telefonla aradı. Dün gece saat 03.00 sıralarında buluşan iki arkadaş arasında sahte para mevzusundan dolayı tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yanında taşıdığı silahı çeken Buğra B., arkadaşı Mahmut Savaş'a kurşun yağdırdı. Mahmut Savaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. kolundan hafif şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştirdikten sonra Buğra B. hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler ise durumu hemen polise bildirdi.

Kıskıvrak yakalandı

Gelen ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, şüphelinin gidebileceği yerleri tespit etti. Buğra B. Başıbüyük Mahallesi'nde bir arkadaşının evine yapılan baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Buğra B.'nin 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buğra B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada
Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bülent Turan Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Aleyna Tilki Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:55:40. #1.13#

title