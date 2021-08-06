Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
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Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi Başıbüyük Ormanı'nda drone ile anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline karşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet...

Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi

Başıbüyük Ormanı'nda drone ile anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı

İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline karşı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle drone destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimde drone vasıtasıyla 'ateş ve mangal yakmak yasaktır' anonsu yapılarak mesire alanında bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda, yangın ihtimaline karşı bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Devriye Ekipler ve Motorize Yunus Timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki atlı birlik ve polis köpeği unsurları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla drone ile hava devriyesi gerçekleşti. Ormanlık alan, ekipler tarafından drone ile havadan görüntülenirken şüpheli herhangi bir durumun olup olmadığı denetlendi. Aynı zamanda ekipler drone aracılığıyla piknik ve mesire alanında bulunan vatandaşlara 'ateş ve mangal yakmak yasaktır' şeklinde anonslarla uyarılarda bulundu. Öte yandan yangın ihtimaline karşı ormanın çeşitli noktalarında su dolu tankerler hazırda beklerken, TOMA ekipleri de 24 saat tedbir amaçlı nöbet tutuyor. Denetim sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, ormanlık alanlarda uygulanan tedbirler devam ediyor.

Mesire alanında piknik yapan Arif Selçuk Korkmaz, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim hakkında, "Vallahi bence çok güzel bir şey. Biz zaten evimizden böreğimiz çöreğimizi getirip de gelmiştik. Ateş yakmayı hiç düşünmüyorduk. Hem de dedik sabah sabah gelelim bakalım. Bir tehlike var mı, bir şey var mı, bir şey olursa ekipleri arayalım. Emniyet güçlerine haber verelim. Bir anda bir sürü emniyet gücü geldi. Bizim de hoşumuza gitti." dedi.

Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi
Maltepe'de ormanlarda drone destekli yangın denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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