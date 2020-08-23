Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Maltepe'de 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Maltepe'de Fındıklı Mahallesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

23.08.2020 03:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:04

Maltepe'de 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de Fındıklı Mahallesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi Işık Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Abduleyis Çelebi'den komşuları 10 gündür haber alamadı. Binadan kötü koku gelmeye başlamasının ardından durumu fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye girdi. Ekipler, Çelebi'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. İnceleme yapan sağlık ekipleri Çelebi'nin hayatını kaybettiği tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde kan lekelerinin olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Çelebi'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 gündür kendisine ulaşamadıklarını kaydeden ev sahibi Mustafa Yeşilkaya, " Yaklaşık 10 gündür haber alamıyorduk, kapısı kilitliydi. Komşular koku gelmesinden sonra şüphelendi. Akrabalarına ve polise haber verdik. Polisler gelip kapıyı açtığında içeride cesetle karşılaşmışlar. 51 yaşlarında tek başına yaşıyordu. 3 yıldır kiracımızdı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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