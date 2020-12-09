Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

09.12.2020 20:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:34
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Bir son dakika haberine göre Malatya polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer, Taştepe, Başharık, Kiltepe, Yeşilkaynak Mahallleri ile Kuyu Önü mezarlık mevkiinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından Çavuşoğlu, Şifa Mahalleleri ile Çevreyolu üzeri yapılan çalışmalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, 6 şahsa ise sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kaçak tütüne geçit yok
Son dakika haberleri: Kaçak tütüne geçit yok
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Erol Bulut Ozan Tufan Pierre Webo Burak Yılmaz
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Malatya'da uyuşturucuya geçit yok - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:36:28. #1.15#
title