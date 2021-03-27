Son dakika 3. sayfa: Malatya'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Son dakika 3. sayfa: Malatya'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Son dakika haberi: Malatya'da son günlerde polis tarafından kaçak sigara malzemeleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, son operasyonda da 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

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Malatya'da son günlerde polis tarafından kaçak sigara malzemeleri üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, son operasyonda da 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bir şahısın bandorolsüz makaron satışı yaptığı bilgileri elde edildi.

Şahsın deposunda yapılan aramalarda, 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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