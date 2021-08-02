Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı İstanbul'da düğün evi önünde havaya atılan mermi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eymen Avcı cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul'da düğün evi önünde havaya atılan mermi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eymen Avcı cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından küçük çocuğun cenazesi Sultangazi Şahtepe Camii'ne gönderildi.

Olay Sultangazi'de dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gelin evi önünde toplanan kalabalıktan bir kişi tüm uyarılara aldırış etmeden havaya ateş açmış ve 9 yaşındaki Eymen Avcı açılan ateş sonucu maganda kuruşunu sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Eymen'in cenazesi için yakınları hazır bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sultangazi Şahtepe Camii'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz