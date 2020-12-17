Son dakika 3. sayfa: Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin tartışmasında kan aktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası başlayan tartışma sonucu sürücülerden biri elinden, diğeri ise kaşından yaralandı.