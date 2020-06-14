Son dakika 3. sayfa: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi Son dakika haberi: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama nedeni ile olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kaynak: İHA