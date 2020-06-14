Son dakika 3. sayfa: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
Son dakika haberi: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
14.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:17
Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama nedeni ile olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA