Son dakika 3. sayfa: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
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Son dakika 3. sayfa: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi

Son dakika haberi: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

14.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:17

Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama nedeni ile olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Lokantada patlama... Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi

Kaynak: İHA

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