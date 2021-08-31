Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerindeki vatandaşın panik halinde iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bozbey Mahallesi'nde de deprem anında çatıdan park halindeki aracın üzerine düşen molozlar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yine aynı mahallede depremden dolayı bir evin duvarında çatlaklar oluştu.

(Hüseyin Efe/İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Umut Meraş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya'daki deprem anında yaşananlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.08.2021 15:57:32. #1.13#

title