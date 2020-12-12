Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti
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Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti

12.12.2020 04:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 04:19

Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti Denizli'de bir şahıs, husumetli olduğu Mesut Koral'ın evine gelerek aşağıya inmesini istedi.

Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti

DENİZLİ - Denizli'de bir şahıs, husumetli olduğu Mesut Koral'ın evine gelerek aşağıya inmesini istedi. Yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile Mesut K.'nin kafasına ateş eden şüpheli, mahalle sakinlerinin dışarı çıkmasıyla kaçtı.

Olayi Merkezefendi ilçesi Degirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut K., husumetli olduğu bir şahıs ile telefonda tartıştı. Daha sonra Mesut K.'nin evinin önüne gelen şüpheli, aşağıya inmesini istedi. Evinden çıkan Mesut K., ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüphelilerden biri yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile Mesut K.'nin kafasına ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, bir yanda ihbarda bulunurken bir yandan yaralı adamın yardımına koştu. Vatandaşların aşağıya inmesiyle şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. kafasında yaralanan Mesut K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede şüphelileri arama çalışmaları başlattı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti
Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti
Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti
Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti
Son Dakika | Kuru sıkı tabancayla husumetlisinin kafasına ateş etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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