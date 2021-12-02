Son dakika 3. sayfa: Kumarhaneye çevrilen derneklere eş zamanlı operasyon

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 farklı derneğe eş zamanlı olarak düzenlenen kumar operasyonunda 16 şahsa 21 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

112 Acil Çağrı Servisi ve CİMER'e gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlattı. Gerekli hazırlıkların ve savcılıktan alınan arama kararının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda resmi ve sivil polisin katılımı ile ilçede kumar oynandığı belirlenen 3 derneğe çok sayıda resmi eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bina ve içerideki şahıslar didik didik arandı. Yapılan aramada; suç unsuru olarak 1540 lira para ile defter ve 122 adet de kumar pulu ele geçirildi. Söz konusu operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslara, kumar oynamak suçundan toplam 21 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

Operasyon sonucunda kumar oynanması için yer temin etmek suçundan 3 dernekle ilgili adli işlemler başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde de 3 derneğe kumar operasyonu yapmış ve 8 şahsa toplam 38 bin lira idari para cezası kesilmişti. - KAHRAMANMARAŞ