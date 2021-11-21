Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Müteahhit ile kafe sahibi ve yakınlarının karıştığı silahlı sopalı kavga kamerada Küçükçekmece'de bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Müteahhit ile kafe sahibi ve yakınlarının karıştığı silahlı sopalı kavga kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin yaralandığı olayda, bir şahsın silahla ateş açtığı, tarafların soplarla birbirlerine saldırdıkları görülüyor.

Küçükçekmece'de kafe sahibiyle müteahhittin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Dakikalarca süren kavgaya ikilinin yakınları da dahil olurken kavgada 2 kişi yaralanmıştı.

Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 4. Cadde'de 8 Kasım'da müteahhit ile kafe sahibi arasında çıkan kavgaya kısa sürede tarafların yakınları dahil olmuştu. Silahın da kullanıldığı olayda 2 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavga anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tarafların bir birleriyle kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerde devamla tarafların yakınlarının araya girmesiyle kavganın büyüdüğü tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı görülüyor.

Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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