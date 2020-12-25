Son dakika 3. sayfa: Köyceğiz'de araç yangını
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Son dakika 3. sayfa: Köyceğiz'de araç yangını

25.12.2020 00:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:28
Son dakika 3. sayfa: Köyceğiz'de araç yangını

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen park halindeki otomobil yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen park halindeki otomobil yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi Akyaka mevkiinde park halindeki Mustafa Balgırat'a ait 48 ABH 403 plakalı araçta yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen araç kullanılmaz hale gelirken soğutma çalışması yapıldı. Araçtaki yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Köyceğiz'de araç yangını
Son dakika 3. sayfa: Köyceğiz'de araç yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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