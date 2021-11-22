Son dakika 3. sayfa: Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'da meydana gelen korkunç kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybetti.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da meydana gelen korkunç kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Çevre Yolunda seyir halinde olan E.A ve Elif Günakın kontrolünde olan iki araç çarpıştı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Elif Günakın hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan E.A, eşi M.A ve kızı A.A ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Son dakika 3. sayfa: Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti

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