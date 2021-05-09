Son dakika 3. sayfa: Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15...

Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

KONYA - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., Konya'da yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç olduğu bilgisi alınan ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan Veysel A. yakalandı. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., Covid-19 test sonucunda Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Eski emniyet müdürü Veysel A., tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES

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