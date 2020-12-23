Son dakika 3. sayfa: Konya'da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı
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Son dakika 3. sayfa: Konya'da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

23.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:19
Son dakika 3. sayfa: Konya'da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de ikamet eden bir kişiyi 320 bin adet maske göndermeyi vaat edip ilk peşinat olarak 95 bin lira alıp dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.

İzmir'de ikamet eden bir kişiyi 320 bin adet maske göndermeyi vaat edip ilk peşinat olarak 95 bin lira alıp dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan İ.G., telefonla irtibat kurduğu şahıslarla, 320 bin maske almak için 280 bin TL'ye anlaştı. İ.G., anlaştığı kişilere ilk peşinat olarak 95 bin lira gönderdi. Ancak gönderdiği paraya rağmen maskelerin eline ulaşmaması üzerine mağdur İ.G., dolandırıldığını anlayarak İzmir'de polise giderek şikayette bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler A.İ.K. (26), E.İ. (32) ve B.İ.'nin (29) Konya'nın Akşehir ilçesinde oldukları belirlendi. Ilgın ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilen şüpheli 3 şahıs, polisin düzenlediği çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Parayı çekmek için Akşehir ilçesine geldikleri ortaya çıkan şüphelilerin üst aramalarında 68 bin TL para ele geçirildi. Polisteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - KONYA

Son dakika 3. sayfa: Konya'da maske dolandırıcıları polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:26:45. #1.14#
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