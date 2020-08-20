Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletinden yola düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletinden yola düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti. Ölen sürücünün kaskını motosikletin arkasında taşıdığı belirlendi.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Gölcük D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-130 karayolunda seyir halinde olan Nihat Tınazoğlu (54) idaresindeki 54 VH 648 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosikletten yola düşen Tınazoğlu ağır yaralandı. Kaza sırasında tesadüfen olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ambulanstaki görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tınazoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sırasında Nihat Tınazoğlu'nun kaskını başına takmadığı, motosikletin arkasında taşıdığı belirlendi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA