Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa Ö. idaresindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana girdi. Belirli bir mesafe kontrolsüz ilerleyen kamyonet, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma, polis ve itfaiye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan N.Ö.'nün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan N.Ö.'nün cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. - KIRIKKALE

Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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