Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

10.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:25
Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde Mustafa K.G.'ye ait apartman dairesinin kömürlük kısmında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı. - MANİSA

Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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