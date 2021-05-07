Son dakika 3. sayfa: Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi
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Son dakika 3. sayfa: Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi

Son dakika 3. sayfa: Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında komşunun dikkati alevlerin üst kata sıçramasını önledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında komşunun dikkati alevlerin üst kata sıçramasını önledi.

Olay, Kızılcaköy Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin giriş katında depo olarak olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini fark eden komşular durumu ev sahiplerine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında depoda küçük çapta hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi
Son dakika 3. sayfa: Komşunun dikkati yangının büyümesini önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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