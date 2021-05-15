Son dakika 3. sayfa: Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Iğdır'da önceki gün pompalı tüfekle komşularına saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da önceki gün pompalı tüfekle komşularına saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı kuruağaç köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar kullanıldı. Köylülerden E.A. evinden aldığı pompalı tüfekle köy meydanında bulunan komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu 3 kişi öldü 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri köy alanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Komşularına silahla saldıran zanlı E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuzluca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Komşularını silahla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:03:43. #1.15#

title