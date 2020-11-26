Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
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Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu

26.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:38

Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu Karabük'te kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu

KARABÜK - Karabük'te kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta meydana geldi. Dursun Gücün isimli şahıstan 15 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Yaşlı adamın kapıyı açmaması ve cep telefonu aramalarına cevap vermemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çilingir yardımı ile kapıyı açtırdı. Koruyucu kıyafetle içeriye giren ekipler Gücün'ü yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

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Evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı. Gücün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu
Komşuları 15 gündür haber alamadı, evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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