Son dakika 3. sayfa: Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı
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Son dakika 3. sayfa: Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

10.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:24
Son dakika 3. sayfa: Komiser yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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