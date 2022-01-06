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Son dakika 3. sayfa: Kolunu kesen genç kız hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa: Kolunu kesen genç kız hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kolunu kesici aletle kesen genç kız hastanelik oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kolunu kesici aletle kesen genç kız hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 civarında Yakademirciler köyünde meydana gelen olayda D.C.(20)'nin girdiği ruhi bunalım sonrasında sol kolunu kesici bir aletle keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. Genç kız Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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