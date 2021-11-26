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Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın Kocael'nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

KOCAELİ - Kocael'nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Son Dakika | Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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