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Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Panik oluşturan yangın, ekiplerin kısa sürede ettiği müdahale neticesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yangına müdahalesi havadan da görüntülendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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