Son dakika 3. sayfa: Kızlarının düğününde birlikte dans ettiği kocası tarafından 24 saat sonra öldürülen kadına son veda
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Son dakika 3. sayfa: Kızlarının düğününde birlikte dans ettiği kocası tarafından 24 saat sonra öldürülen kadına son veda

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde dün kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi 37 yaşındaki Dudu Çağın için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika 3. sayfa: Kızlarının düğününde birlikte dans ettiği kocası tarafından 24 saat sonra öldürülen kadına son veda
19.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:05

Antalya'nın Serik ilçesinde dün kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi 37 yaşındaki Dudu Çağın için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey gözyaşları içerisinde kardeşini mezarlığa götürürken, genç kadının kızı ise 'anne' diyerek feryat etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın'ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın da yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. 'Anne' diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın'ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Çağın'ın cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.

Kızlarının düğününde son dans

Öte yandan çiftin kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli Metin Çağın'ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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