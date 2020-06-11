Son dakika 3. sayfa: Kızılırmak'ta kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı (2)
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Son dakika 3. sayfa: Kızılırmak'ta kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı (2)

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Son dakika 3. sayfa: Kızılırmak'ta kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı (2)
11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:56

Sivas'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak'a giren 4 çocuktan 3'ü bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının boğulduğunu düşenin çocuklardan biri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi. Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112'den yardım istendi. Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3'ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı. AFAD'da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 4 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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