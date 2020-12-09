Son dakika 3. sayfa: Kış mevsimiyle birlikte baca temizliğine dikkat

Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, kısıtlamalar nedeniyle evlerde daha çok zaman geçiren vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşların normal zamandan daha fazla evlerde kalmak zorunda kaldığını ifade eden Yalova Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız bugüne kadar bacalarını temizletmediyseniz, mutlaka bacalarını temizletmeli ve kontrol ettirmelidir" dedi.

İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar, gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılması sonucu temizlenmeyen baca kanalının tutuşmasıyla baca yangınları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alevler çatıya ulaşarak, çatı yangınına kanalın tamamen yanmasıyla yüksek ısı çıkararak bacaya yakın olan eşyaları tutuşturmasıyla ev yangınlarına sebep olur" dedi.

Çatı, ev ve baca yangınlarından korunmanın tek yolunun sanayi işletmelerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizletilmesi ve daire içi baca kenarlarına eşya konulmaması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bacaların normal soba ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında karşılaştıkları bir diğer tehlikeyi arz eden durum ise; baca tıkanıklıkları sonucu meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Bazı durumlarda bacanın içerisinde tıkanıklığa neden olarak sadece kurum, yağ atığı ve zift olmayabilir. Baca üzerinde yuva yapan kuşlar, bu kuşların ölüsü veya çeşitli parçalar kalabilir. Böyle durumlarda bacayı ilk kez kullandığımız zamanlarda bile tıkanıklık söz konusu olabilir. Bunun sonucu olarak da yaktığımız soba ya da katı yakıtın dumanı dışarıya atılamayacağından geriye dönerek ve zehirlenmelere neden olacaktır." diye konuştu

Çavuşoğlu, bazı vatandaşların, kendi yöntemleriyle bacaya bir kağıt yakarak, yanan sobaya baca sil atarak veya profesyonel olmayan kişilere baca temizliğini çatıdan içeriye bir ağırlık uzatarak bacayı açmaya çalıştıklarını, baca tuğlarının kırılmasına baca kanalının tıkanmasına sebep olacak yanlış yöntemlerin olduğunu belirterek, "Baca temizliği en alt zemin kattan başlayarak baca temizleme makinesi ile yukarıya çatıya kadar olan kanal profesyonel bir şekilde temizlenmelidir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı