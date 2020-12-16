Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.D., yönetimindeki 71 DK 851 plakalı otomobil ile Z.C.P.'nin kullandığı 40 EH 759 plakalı otomobil Kayseri-Kırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda yağışında etkisi ile çarpıştı.

Kazada; otomobil ve kamyonetin sürücüleri ile birlikte otomobilde bulunan Y.E.Ş., yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı