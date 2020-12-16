Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı

16.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:25
Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.D., yönetimindeki 71 DK 851 plakalı otomobil ile Z.C.P.'nin kullandığı 40 EH 759 plakalı otomobil Kayseri-Kırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda yağışında etkisi ile çarpıştı.

Kazada; otomobil ve kamyonetin sürücüleri ile birlikte otomobilde bulunan Y.E.Ş., yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
- Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
- Samsun'da kavşakta trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Serdar Aziz Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Kırşehir'de kaza 3 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 09:26:44. #1.14#
title