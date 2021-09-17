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Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı Milyonlarca lira para ve torba torba uyuşturucu ele geçirildi Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4'ü Bulgaristan vatandaşı 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı

Milyonlarca lira para ve torba torba uyuşturucu ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4'ü Bulgaristan vatandaşı 5 şüpheli yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Bulgaristan'dan yasadışı yollarla uyuşturucu geçirdikleri bilgisine ulaşan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bir süre sürdürdükleri fiziki takibin ardından düzenlene operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 21 kilogram skunk, 10 gram metamfetamin, 3 adet el telsizi, 3 Bulgaristan plakası olmak üzere 7 araç, 2 adet bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 4 adet pasaport, 42 adet Bulgar ve 5 adet Türk GSM sim kart, 7 adet hesap defteri, ve 10 bin Euro ele geçirildi.

Olayla ilgili Demirköy ilçesinde durdurulan otomobilde 4'ü Bulgaristan vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4'ü Bulgar 5 gözaltı - Haberler
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