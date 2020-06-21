Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Son dakika haberine göre Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

21.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:58

Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi..Çöp konteynerleri ve araçlar sel sularına kapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin 2 ilçesinde etkili olan yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Oluşan sel nedeniyle çöp konteynerleri suya kapıldı, evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ve yerel dolu yağısına karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de beklenen yağış bir anda bastırdı.

Kırklareli'nin Pınarhisar, Lüleburgaz ilçelerinde bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüşürken, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Dere gibi akan sokaklarda çöp konteynerlerinin sele kapıldığı görülürken, sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Aşırı yağış nedeniyle bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Haber
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi Haber
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın Şehit Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Kırklareli'de yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 21:24:00. #1.15#
title