Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın
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Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir firmaya ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - KIRIKKALE

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın
Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de malzeme deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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