Son dakika 3. sayfa: Keşan'da tedbirlere uymayan 332 kişiye 834 bin TL ceza
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Son dakika 3. sayfa: Keşan'da tedbirlere uymayan 332 kişiye 834 bin TL ceza

08.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:07
Son dakika 3. sayfa: Keşan'da tedbirlere uymayan 332 kişiye 834 bin TL ceza

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde aranması olan 25 kişi yakalanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan 332 kişiye ise toplam 834 bin 300 TL ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde aranması olan 25 kişi yakalanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan 332 kişiye ise toplam 834 bin 300 TL ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik haftalık şok denetimlerine devam ediyor. Kontrol noktalarında araç ve yayalara yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, mahalle içlerinde de GBT sorgusu yaptı. 1-8 Mart tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek, 2.62 sentetik cannabinod ele geçirildi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 238 kişiye toplam 749 bin 700 TL, maske kurallarını ihlal eden 94 kişiye ise toplam 84 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Son dakika 3. sayfa: Keşan'da tedbirlere uymayan 332 kişiye 834 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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