Son dakika 3. sayfa: Kazara arkadaşını vurdu
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Son dakika 3. sayfa: Kazara arkadaşını vurdu

13.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:31
Son dakika 3. sayfa: Kazara arkadaşını vurdu

Son dakika haberler... Samsun'da bir kişi birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaraladı.

Samsun'da bir kişi birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T.(22) arkadaşı S.Ş. (24) ile birlikte içki içerken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.Ş. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. V.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan V.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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