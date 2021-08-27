Son dakika 3. sayfa: Kazakistan'da mühimmat deposundaki patlamada can kaybı 12'ye yükseldi

Son dakika habere göre Kazakistan'da mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'da mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda çıkan yangının ardından 6 patlama meydana gelmişti. Patlamada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin hepsinin asker olduğu belirtildi. Ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı ifade edilirken, mühimmat deposundaki patlamada 50'ye yakın Acil Durumlar Bakanlığı personelinin yaralandığı kaydedildi. Patlamalarda çoğu asker ve kurtarma ekip üyeleri olmak üzere toplam 88 kişi yaralanmıştı. - NURSULTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı