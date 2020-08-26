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Son dakika 3. sayfa: Kazada ikiye ayrılan araçtan kopan parça arkadan gelen aracın sürücüsüne isabet etti: 2 ölü, 3...

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sağanak yağışın ardından 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika 3. sayfa: Kazada ikiye ayrılan araçtan kopan parça arkadan gelen aracın sürücüsüne isabet etti: 2 ölü, 3...
26.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sağanak yağışın ardından 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ikiye ayrılan araçtan kopan parça, arkadan gelen diğer aracın sürücüsüne isabet ederek ölümüne neden oldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam istikametinden gelen Bekir Ateş idaresindeki 07 AAC 267 plakalı Fiat markalı ticari araç, Denizli kent merkezinden Muğla istikametine seyir halinde olan Yusuf Çimen'in kullandığı 20 ARJ 90 plakalı Wosvagen marka otomobile çarptı. İkiye ayrılan ticari aracın kopan arka kısmı, aynı istikametten gelen Nurettin Serhan Yüzer idaresindeki 48 ADR 261 plakalı Hyundai marka ticari araca çarparak sürücünün sıkışmasına neden oldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ikiye ayrılan 07 AAC 267 plakalı aracın sürücüsü Bekir Ateş feci şekilde can verdi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Nurettin Serhan Yüzer'i kurtardı, ancak yapılan kontrolde Yüzer'in hayatını kaybetti belirlendi. 20 ARJ 90 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Çimen'de, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen Çimen, eşi İpek Çimen ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Nurettin Serhan Yüzer ve Bekir Ateş'in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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